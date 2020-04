Patrick werkt in een coronahotel: 'Heb 1,5 uur bij een vrouw aan bed gezeten'

'Geen zeepjes maar zuurstoftanks'

In de coronahotels liggen geen zeepjes in de badkamers maar staan grote zuurstoftanks. De 'roomservice' is veranderd in een gezond ontbijt dat wordt gebracht door vrijwilligers in beschermingspakken.

Patrick van Ingen is zo'n vrijwilliger. Hij ondersteunt artsen en verpleegkundigen om het zorghotel draaiende te houden.

Dertig kamers zijn in het TheaterHotel in gebruik om patiënten te verzorgen. Patrick is vrijwilliger voor het Rode Kruis. Normaal loop hij als Rode Kruis-vrijwilliger rond bij festivals als Pinkpo of de Nijmeegse Vierdaagse.