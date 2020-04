Is er al een medicijn in de maak dat werkt tegen corona?

Het voordeel is dat aparte registratie voor deze bestaande middelen niet nodig is. Dus je kunt ervoor kiezen om een middel toe te dienen bij vermoedens dat een middel werkt of ontstekingen remt.

Dat gebeurt zelfs al, ook in Nederland. In hoeverre deze middelen echt iets positiefs doen, weten we echter niet. En gewaarschuwd wordt voor de soms ernstige bijwerkingen.

Geen succes tot nu toe

De resultaten van de eerste onderzoeken en tests van bestaande medicijnen zijn zelfs weinig hoopgevend. Van geen enkel middel is tot nu toe bewezen dat het succesvol bijdraagt aan de genezing van corona.