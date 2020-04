Zelfs corona kon Silvana's ouders niet scheiden, ze stierven binnen 48 uur

Silvana vertelt:

"Ik moest er even over nadenken, over hoe mijn ouders elkaar hebben leren kennen, maar nu weet ik het weer. Mijn vader liep op een dag met vrienden over straat en zag mijn moeder lopen. Bam, op slag verliefd. Ze zijn samen een ijsje gaan eten bij de Italiaan in de Torenstraat in Den Haag en zo heeft hij haar voor het leven veroverd.

Ik hoef niet uit te leggen hoe leuk ze elkaar vonden. Het feit dat ze 72 jaar met elkaar getrouwd waren, zegt genoeg."