'Hij kwam als Molukker naar Nederland en zocht jarenlang naar een eigen identiteit'

"De band tussen mij en mijn vader is daarmee ook beter geworden. We deelden veel met elkaar, over vroeger en over onze gevoelens. Dat hebben we tot in de laatste fase gedaan.

Mijn vader kreeg eind maart te horen dat hij besmet was met het coronavirus. Vanwege zijn beginnende Alzheimer was hij heel angstig en onrustig. Volgens de artsen in het Maasziekenhuis in Boxmeer zou ik hem als enige nog de rust kunnen geven die hij nodig had. In beschermende kleding mochten mijn man en ik daarom in de laatste dagen van zijn leven bij hem zijn. Daar ben ik het ziekenhuis nog altijd heel dankbaar voor.