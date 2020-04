'Mijn vader fietst boven een ereronde, dat heeft hij wel verdiend'

Op 1 april kreeg mijn vader te horen dat hij positief getest was op het coronavirus. Hij had altijd ontzettend veel humor, elke zin was raak. Maar dit was echt geen grap.

Het ging daarnaast al wat langer niet goed met hem. Zo was hij drie keer gevallen en had hij last van een steeds opspelende blaasontsteking. En dan ook nog corona. Dit was te veel om van te kunnen herstellen helaas. Hij heeft ruim twee weken op bed gelegen, en dat was niets voor hem. Hij zei namelijk altijd: 'Niet in bed blijven liggen, want de meeste mensen sterven erin.' Dat hij daarmee uiteindelijk gelijk had gekregen, vertelde hij nog met een lach op zijn gezicht.

Mijn zus Stella heeft tijdens de uitvaart nog een laatste rit samen met onze vader gemaakt: hij lag in de rouwauto en zij reed op het fietspad ernaast. Op zijn fiets.

Ik weet zeker dat hij nu boven een ereronde fietst, een ronde die hij zo heeft verdiend."