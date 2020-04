Verschillende basisscholen houden de deuren ook na 11 mei dicht

Ouders van leerlingen van de dertien Sint Josephscholen in Nijmegen horen later wanneer de scholen weer opengaan, schrijft de school in een brief, maar dat zal in elk geval niet op 11 mei gebeuren. Het bestuur heeft nog veel vragen, zoals wat precies de voorwaarden zijn waaronder de scholen weer open kunnen en wat dat in de praktijk betekent.

Veilig en werkbaar

Ook heeft het bestuur nog geen antwoord op de vraag hoe op 'een veilige en werkbare manier' onderwijs en opvang georganiseerd moeten worden. De leerlingen krijgen daarom voorlopig nog thuisonderwijs.