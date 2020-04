Kan het coronavirus via de airco worden verspreid?

Luchtcirculatie

Dan is er nog één factor over die van invloed is op de verspreiding van virussen: de luchtcirculatie. Die kan juist positief voor ons uitpakken, want hoe meer luchtstromen er zijn, hoe meer de druppeltjeswolken verstoord worden. "Vergelijk het met tabaksrook. Als je binnen bent, waar geen luchtstromen zijn, dan heb je er veel meer last van als iemand anders rookt dan als jullie buiten staan, in de wind."

Met andere woorden: de luchtstromen door airconditioning kunnen de verspreiding van het virus beperken. Maar ze kunnen door de richting daarvan in sommige voertuigen ook nadelige effecten hebben, voegt Kroes daaraan toe. "Dat is dus misschien bij die bus gebeurd."

Naar buiten

Omdat in elk geval de luchtvochtigheid en temperatuur die veroorzaakt worden door een airco door het coronavirus ongunstig zijn voor mensen, adviseert Kroes om de airco niet aan te zetten. En een ander advies: ga naar buiten. "Dat mensen in de zomer weinig last hebben van griep- of verkoudheidsvirussen, zegt iets. Buiten houden we over het algemeen meer afstand van elkaar en is de kans op overdracht in de zomer door het weer veel kleiner. Ik hoop van harte dat het ook zo werkt met het coronavirus."