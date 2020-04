'Mijn moeder had nooit gedacht dat ze al zo snel alleen zou komen te zitten'

"Een paar weken geleden, was ik met mijn gezin bij mijn vader en moeder aan het eten toen de telefoon ging. Eén van de vrienden van de kaartclub bleek besmet te zijn met corona, hij lag al in het ziekenhuis. Mijn vader moest direct huilen, het was duidelijk een uiting van angst en ontzetting, opeens was corona heel dichtbij.

Daarna werd mijn vader zelf ziek. Hij had koorts, moest veel hoesten, had last van vermoeidheid en kreeg op een gegeven moment moeite met lopen. Sinds enkele weken kreeg hij prednison vanwege spierreuma, dus voor ons was het niet duidelijk of deze klachten hierdoor kwamen of dat er meer aan de hand was."