Onderwijsadvies: kinderen hele dag naar school, ouders niet welkom

Kinderen de hele dag naar school

Gisteren werd al duidelijk dat het Outbreak Management Team het kabinet heeft geadviseerd om de scholen op te starten met een halve bezetting per dag. Kortom, met maar de helft van de kinderen op school. Maar hoe de lesdag eruit komt te zien - een halve dag naar school, of een halve week lang een hele dag naar school - was nog niet duidelijk.

In het protocol is daar nu meer duidelijkheid over gegeven. Daarin staat dat leerlingen volledige dagen naar school gaan. De dagen dat zij niet naar school gaan, omdat andere kinderen dan aan de beurt zijn, worden aangevuld met een vorm van onderwijs dat passend is binnen de mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huiswerkopdrachten. Geen enkele school wordt voor het onmogelijke gehouden, benadrukt het protocol.

De juf of meester zal waarschijnlijk niet in staat zijn om online les te geven voor de kinderen die thuis zitten, omdat hij of zij fysiek in de klas nodig is.