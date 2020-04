Rik (18) uit het niets doodgestoken in Oss, burgemeester vol ongeloof

Rik was onderweg naar zijn werk op het moment dat hij werd aangevallen. Hij had een baantje in de bediening van het verzorgingshuis Sibelius in Oss. De fietstocht die hij vanaf zijn huis moest afleggen, was niet lang.

Willekeurige daad

De politie is duidelijk: uit niets blijkt dat de verdachte, een 25-jarige statushouder afkomstig uit Soedan, Rik kende. Het zou een willekeurige daad zijn geweest.

Het is daarom de grote vraag waarom de 25-jarige man, die begin dit jaar een woning in Heesch had toegewezen gekregen, dit heeft gedaan. Wel is duidelijk dat het een bekende is van de politie. Zo was hij in het verleden betrokken bij een mishandeling en heeft hij zich eerder verzet bij een aanhouding.