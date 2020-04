Agent neergestoken in Haghorst, Poolse man neergeschoten en aangehouden

In het Brabantse Haghorst is een politieagent neergestoken door een 22-jarige man uit Polen. De verdachte is daarna neergeschoten door de politie, hij is daarbij gewond geraakt.

De man liep vanmiddag met messen rond op de Moergestelseweg in Haghorst, waarna meerdere mensen de politie belden. Agenten kwamen enkele minuten later ter plaatse en spraken de man aan. Agent naar het ziekenhuis De Poolse man viel daarna de agenten aan stak één van hen met een mes. Eén agent is hierbij lichtgewond geraakt en is naar het ziekenhuis gebracht. "Om de man te stoppen werd er eerst een waarschuwingsschot gelost, maar dat had geen effect. Daarom werd er gericht geschoten op de verdachte", laat de politie weten. De man is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis, hij is buiten levensgevaar.