Waarom niet op bezoek bij opa en oma als kinderen het virus nauwelijks verspreiden?

Dus: de kans is klein dat een kind haar opa of oma besmet met het coronavirus. Waarom worden de regels dan niet versoepeld en mogen kinderen nog steeds niet langs bij grootouders boven de 70 jaar en ouderen in het verpleeghuis?

'Regels voor de zekerheid'

"Die regel wordt eigenlijk voor de zekerheid in stand gehouden", legt Patricia Bruijning uit. Bruijning is kinderarts bij het UMC in Utrecht, maar is ook epidemioloog en doet onderzoek naar infectieziekten.

"Ik snap dat het een beetje dubbel klinkt. Aan de ene kant wordt gezegd: kinderen verspreiden het virus weinig, en aan de andere kant wordt gezegd dat je nog steeds niet langs mag bij opa of oma. Maar dat doen we eigenlijk omdat we extra voorzichtig zijn met de opa's en oma's van Nederland."