'Moest op mijn mobieltje zien hoe onze moeder haar laatste adem uitblies'

"Ik keek daarom uit naar mijn familiebezoek dat gepland stond op 19 maart in Utrecht, het vliegticket lag al klaar. Maar dat ging opeens niet door, vanwege de volledige lockdown in Frankrijk en het feit dat er ook geen bezoek meer mogelijk was in de Nederlandse verzorgingshuizen.

Mijn moeder was teleurgesteld, maar ze had natuurlijk begrip voor de situatie. 'Zodra dit allemaal voorbij is, kom ik naar je toe', beloofde ik haar."