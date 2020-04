Bezoekverbod tehuizen verlengd: 'Ik heb mijn dochter al 6 weken niet gezien'

Het geeft 'hartzeer', zegt Wilma. "Je ziet haar huis vanaf de weg staan, maar je kunt er niet heen. Het liefst zou je stiekem via de achteringang naar binnen willen sluipen om haar even te zien. Maar ja, als iedereen dat zou doen, kan het virus losbreken. Mijn verstand weet dat geen bezoek het beste is. We moeten nu sterk en wijs zijn en de deskundigen volgen.

Haar in huis nemen is geen optie. Naomi heeft continu zorg nodig en heeft ook epileptische aanvallen. Bovendien zou dat voor haar ook niet het beste zijn. Ze zou heel onrustig worden thuis. In de instelling krijgt ze de beste zorg. Dat brengt haar rust en regelmaat. De mensen daar doen ook zo goed hun best. Ze houden ons goed op de hoogte en helpen waar ze kunnen.

Gelukkig is Naomi vrij rustig onder de situatie. Dat geeft troost. De rust en de regelmaat die ze daar krijgt, doen haar goed. Je hart schreeuwt natuurlijk anders, maar we moeten ons even beheersen. Zaterdag, op haar verjaardag, gaan we even videobellen. En ik breng cadeaus. Die lever ik dan een paar dagen van tevoren af."