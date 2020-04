Kijkcijferrecord voor persconferentie Rutte: 7,8 miljoen kijkers

Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar premier Rutte dan naar het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima (ruim 6 miljoen) in 2002. De recordhouder tot nu toe was de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot, daar keken 7 miljoen mensen naar.

De meeste mensen stemden gisteren af op NPO1, daar keken zo'n 5,6 miljoen mensen naar. De rest keek via RTL4 (ruim 1,6 miljoen) en SBS6 (585.000), blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.