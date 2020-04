Scholen open omdat 'kinderen nauwelijks corona krijgen of verspreiden'

Het RIVM publiceerde vandaag weer nieuwe cijfers over het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Tot vandaag zijn 124 kinderen onder de 14 jaar positief getest op het coronavirus (0,36% van het totaal). Daarvan zijn er 47 opgenomen in het ziekenhuis (0,47% van het totaal). Er is geen enkel kind onder de 14 jaar overleden aan het virus.