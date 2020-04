Sobere ramadan door corona: 'Verdrietig, zo'n lege moskee'

"Blijf gewoon thuis, roepen we die jongeren nu op. Nu heb je bij hen een stok achter de deur, namelijk het samenscholingsverbod. Je kán niet samenkomen, het mag niet van de wet", zegt Douzi.

Of ze zich daaraan houden, weet hij niet. "Het ramadantoernooi is niet voor niets begonnen: er waren negatieve ervaringen met jongeren in Hilversum. Nu het toernooi wegvalt, weten we niet in hoeverre zich dit gaat herhalen. We hopen dat iedereen gewoon rustig blijft, maar we weten niet hoe het uitpakt."

Onderdeel van zijn ramadan is dan ook contact houden met jongeren die normaal zouden komen voetballen. "Je dringt wel tot ze door, maar uiteindelijk is er ook groepsdruk. Als genoeg jongens zeggen: 'we gaan afspreken', probeer dat dan maar tegen te houden."