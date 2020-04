Koop jij deze weken ook zo veel online? 'Alternatief geluksmomentje'

Volgens Wessels hadden we met zijn allen net door dat we blijer worden van activiteiten dan van spullen, maar juist die activiteiten zijn nu vaak niet mogelijk. Een terrasje pakken met vrienden, naar een dierentuin of museum of gewoon even langs bij vrienden of familie. "Mensen zoeken dan naar een alternatief, iets wat veilig is en waar ze wel blij van worden. En dan vallen ze terug in het kopen van spullen."

Geluksmoment

Dat waar ze blij van worden, is niet alleen het kopen van spullen, maar ook het thuisbezorgd krijgen en mogen uitpakken, zegt Wessels. "Al is het geluksmoment dat je daardoor beleeft wel klein, het is beter dan niets. Het klinkt wel heel zielig, maar verder gebeurt er gewoon niet zo veel in de meeste levens op het moment."