Arts mag euthanasieverzoek bij vergevorderde dementie inwilligen

De rechtszaak begon met de vervolging van een verpleeghuisarts die euthanasie had toegepast op een 74-jarige vrouw uit Den Haag. Die mevrouw was zwaar dement. Maar voordat ze zo ziek werd, had ze duidelijk opgeschreven dat ze niet meer zo zou willen leven als het zover kwam. In haar euthanasieverklaring zei ze onder andere: "Ik wil gebruikmaken van het wettelijk recht om euthanasie op mij toe te passen, wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht."

Dementerende vrouw gaf wisselende signalen

De vrouw schreef ook dat ze niet naar een verpleeghuis wilde. Dat gebeurde uiteindelijk wel. Wat de zaak extra moeilijk maakte, was dat de vrouw in dat verpleeghuis wisselende signalen gaf over de dood: het ene moment wilde ze wel sterven, het andere moment niet. De vrouw was op dat moment al zwaar dement: ze herkende haar eigen spiegelbeeld niet meer, was het grootste deel van de dag angstig, verdrietig en onrustig. Ook riep ze tot wel 20 keer per dag dat ze dood wilde. Ze liep op de deuren en ramen te bonken tot haar handen pijn deden.