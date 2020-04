Versoepeling van maatregelen: dit zijn de adviezen van experts aan het kabinet

Contactberoepen

Als het aan het OMT ligt, kunnen mondhygiënisten en tandartsen onder voorwaarden weer open. Voor kappers en schoonheidsspecialisten komt er waarschijnlijk volgende week pas meer duidelijkheid.

Het OMT is van mening dat het risico voor de volksgezondheid beheersbaar is in het geval van beroepsgroepen die normaliter gebruikmaken van beschermingsmiddelen, zoals tandartsen en mondhygiënisten.

Maar er is binnen het OMT dus nog geen duidelijkheid over de vraag of het verantwoord is om het verbod op het uitoefenen van de overige contactberoepen op te heffen. "Het knelpunt hierbij is de onduidelijkheid over de rol van 'presymptomatische besmetting in deze setting', en – in verband hiermee – de noodzaak van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten de zorg", staat in het advies.