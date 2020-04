Als de maatregelen worden versoepeld, komt er dan een tweede golf?

Directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Hans Kluge zei zelfs: "De enige manier om te vermijden dat er een verwoestende tweede golf komt, is niet groepsimmuniteit maar vaccinatie." Volgens Kluge is groepsimmuniteit vooralsnog te ver weg, omdat nog maar een klein percentage antistoffen tegen het virus in zijn bloed heeft. Een kleine week geleden was dat volgens de bloedbank zo'n 3 procent.

Grootst mogelijke voorzichtigheid

"Pas als de mensen gevaccineerd zijn, kunnen we er zeker van zijn dat het virus zich niet opnieuw kan verspreiden. Een andere optie is er niet", zei Kluge. "Totdat het vaccin er is, moet iedereen de grootst mogelijke voorzichtigheid aan de dag leggen." Er wordt gehoopt dat zo'n vaccin er eind dit jaar is, maar dan zal het naar verwacht nog enige tijd duren voordat wereldwijd iedereen kan worden ingeënt.