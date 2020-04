'Ze was net een week 70 en nog lang niet toe aan de dood'

"Toch zat ze nooit bij de pakken neer en is ze altijd als een zeer sterke vrouw doorgegaan met haar leven. Ze genoot ook. Zo ging ze geregeld met mij en mijn gezin op vakantie en in de laatste drie jaar van haar leven ging ze vaak met seniorenorganisatie KBO op pad.

Haar 70ste verjaardag, in februari, heeft ze thuis nog groots gevierd. Mijn moeder was nog lang niet toe aan de dood. Maar een maand later kreeg ze de eerste longklachten. De huisarts sprak over een longontsteking, maar twee dagen later kreeg ze ook hoge koorts. De huisartsenpost werd gebeld, maar daar deden ze niets, de huisarts die dag ook niet.

Een dag later belde ze weer en werd ze toch opgehaald door een ambulance. Ze is toen op corona getest en bleek het virus te hebben. Ze wilden haar daarom kunstmatig in slaap brengen, maar daar was ze helaas al te slecht voor."