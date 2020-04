Corona raakt mensen met beperking ongekend hard: 'We zijn zo gefrustreerd'

Geen dagopvang voor Jasmijn (9)

Dat herkent moeder en mantelzorger Hanna Blom uit Amsterdam. Ze is moeder van de 9-jarige Jasmijn. "Mijn dochter is meervoudig gehandicapt. Ze heeft het Wolf-Hirschhorn Syndroom, een afwijking aan het vierde chromosoom. Jasmijn heeft het niveau van een baby van 10 maanden. Je moet alles voor haar doen, denk aan: aankleden, eten geven, medicijnen geven, sondevoeding geven."

Jasmijn woont thuis en werd voor de coronauitbraak vijf dagen per week opgehaald om naar de dagopvang te gaan. Maar die ging vijf weken geleden plotseling dicht. "Jasmijn kreeg op die dagopvang veel gespecialiseerde therapie, zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, muziektherapie. Geweldig, voor mijn dochter. Nu zit ze thuis. Ik kan voor mijn dochter zorgen en kan haar eten geven, maar al die therapieën kan ik niet vervangen."

Grote gevolgen

Er komen wel zorgverleners aan huis voor hulp. "Dat zijn allemaal verschillende mensen. Qua coronamaatregelen ook niet ideaal. Dat er nog hulp komt is fijn, maar het is anders als de dagbesteding. Jasmijn wordt zo onrustig dat haar normale leven zo veranderd is. Dat ze de hele dag thuis zit. Ze snapt het niet en krijgt veel te veel prikkels."

Dat heeft grote gevolgen. "Ze is helemaal gefrustreerd. En ook voor ons is het heel zwaar. De zorg voor Jasmijn is normaal al zwaar, maar nu nog veel zwaarder. We moeten continu bij haar blijven. Het kan eigenlijk niet erger worden. Het kwaad is al geschied."

Het kabinet moet volgens Hanna kijken hoe sommige zorg snel weer opgestart kan worden. "Voor gevallen als Jasmijn kan de zorg zoals een dagopvang, niet weken dicht blijven. De regering moet uitzonderingen maken en kijken hoe ze de zorg weer draaiende kunnen houden voor de kwetsbare mensen."