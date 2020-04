Ouders in spanning, gaan de scholen weer open? 'Ik zit met gekruiste vingers voor de tv'

Toch wil ze niet dat haar kinderen al naar school gaan. "Iedereen vindt het moeilijk en is gesloopt, maar het is even niet anders. Ik vind het een slecht idee als de scholen opengaan. Er is nog te weinig bekend over hoe ziek kinderen kunnen worden van het coronavirus, en wat hun precieze rol nu is in de verspreiding. Wat als mijn kinderen ziek worden, en ze mij aansteken? Ik ben alleenstaande moeder, wie gaat er dan voor mijn kinderen zorgen?"

Ook vindt ze het voor de leraren te risicovol. "Dat zijn ook vaders en moeders die familie hebben. Ik denk dat als we de scholen nu opengooien, er een piek komt doordat leraren besmet raken, en daarmee hun familie ook weer. Ik hoop dan ook dat het kabinet besluit dat de scholen tot en met de zomervakantie gesloten blijven. Pas dan hebben we zicht op hoe het virus zich ontwikkelt. Ik vind dat de gezondheid voorop moet staan."

'Ritme gevonden'

Anne Jet Holtop had in het begin ook moeite met thuisonderwijs, vertelde ze in een eerder interview met RTL Nieuws. "Maar ik heb nu toch wel een ritme gevonden", vertelt ze deze week. "Spelling- en taalopdrachten kom ik wel uit, al blijft rekenen wel lastig. Ook de kinderen weten nu beter hoe ze het aan moeten pakken. Mijn middelste gaat 's ochtends gewoon uit zichzelf aan het werk."