'Zo veel tegenslagen in het leven, en dan ook nog corona'

"Op 2 april kreeg ik een telefoontje: mijn moeder had koorts en er werd gedacht aan corona. Ze werd getest en een paar dagen later bleek ze inderdaad besmet te zijn. Haar niet kunnen zien, even met haar kunnen praten, maakte mij gek. Ik vroeg me af in welke hel ik was beland.

We hielden hoop, want mijn moeder is namelijk een vechter en was niet ernstig ziek. Maar op 8 april hoorden we dat ze meer dan 40 graden koorts had en dat de saturatie verder was gedaald. We mochten daarom helemaal ingepakt even langskomen, ik zag toen de paniek in haar ogen, ze snapte er niets meer van.

De volgende dag mochten we nog een keer langs, mam was al bijna niet meer bij bewustzijn. We belden nog even met thuis. Haar jongste kleindochter riep: 'oma!', haar ogen gingen toen nog heel even open. Dat ik op dat moment geen kus of knuffel mocht geven, was echt onmenselijk."