Toename vuurwapengeweld in Nederland: vorig jaar 646 incidenten

De politie zegt dat de handel in illegale vuurwapens, die gebruikt worden bij de schietincidenten, op grote schaal plaatsvindt in Nederland. Dick Schouten, portefeuillehouder illegale vuurwapens van de politie: "Het is niet zo dat vuurwapens op elke straathoek te koop zijn, maar het is relatief eenvoudig een wapen te kopen. Dankzij het internet en applicaties zoals Telegram weten handelaren en kopers elkaar steeds makkelijker te vinden."

Blijvende vraag naar wapens

Daarnaast neemt de toestroom van illegale wapens vanuit het buitenland nog niet af, stelt de politie. Volgens Schouten is er binnen het criminele milieu een blijvende vraag naar wapens. "Wapens en handgranaten vinden in kleine hoeveelheden hun weg naar ons land. Samen met het vrije verkeer van goederen maakt dat de opsporing niet eenvoudig."