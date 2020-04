Coronakermis in Apeldoorn: 'Makkelijk gaat het niet worden'

Er staan op het Van de Valk-terrein langs de A50 in Apeldoorn nu al zo'n dertig attracties. "Zoals een breakdance, oliebollenkraam, botsauto's en een reuzenrad. Het is een kermis waar menig dorp jaloers op zou zijn. Komende woensdag willen we dat alles draait en gaan we op onderzoek uit."

Absoluut niet makkelijk

Het wordt een heel pittige klus, voorspelt Sipkema. "Want hoe hou je de bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand in attracties met karretjes? En hoe ga je om met al het publiek en met rijen? In veel attracties zit of staat het publiek naast elkaar."

Dat wordt een enorme puzzel, zegt Sipkema. "Maar we gaan het toch proberen. Er komen verschillende mensen die er verstand van hebben om te kijken of het veilig is. Het is bovendien een mooie manier om de prachtige wereld van de kermis weer onder de aandacht te brengen. Bovendien hebben we allerlei leuke acties. We blijven positief en denken graag mee."