Minister Grapperhaus noemt naziboeken bij Bol.com 'zeer ongewenst'

Begin dit jaar kwam Bol.com onder vuur te liggen na de ontdekking dat er honderden werken met antisemitische en neonazistische inhoud aangeboden werden.

Een voorbeeld is het via Bol.com te verkrijgen boekje Der Giftpilz, een boekje van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Julius Streicher met antisemitische propaganda.

'Nazigedachtegoed'

Minister Ferd Grapperhaus laat nu in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de 'verkoop van boeken met nazigedachtegoed om redenen anders dan educatie of cultuur-historische motieven zeer ongewenst en moreel verwerpelijk is.'

Het nazi-gedachtegoed staat volgens de minister 'haaks op het uitgangspunt binnen onze samenleving dat iedere burger zich een volwaardig burger moet voelen.'