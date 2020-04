Leraren in Actie: scholen moeten dicht blijven

Uitzondering

Voor de eindtoets van het voortgezet onderwijs moet wel een uitzondering gemaakt worden, vindt de bond. Deze moet dan wel afgenomen worden in kleine groepjes en volgens de RIVM-regels.

Een eerdere suggestie van de Onderwijsraad om de zomervakantie deels in te korten of naar voren te halen om leerachterstanden in te halen, wijst de bond van de hand.

"We moeten realistisch zijn, de rust bewaren en vertrouwen hebben in leraren die met al hun expertise in een haalbaar tempo de problemen aanpakken en hun leerlingen op niveau brengen en houden", zegt de bond in een verklaring.