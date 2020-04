Hier werd het veel te druk, en moest de politie optreden en fikse boetes uitdelen

Westerpark Amsterdam

Ook in het Westerpark in Amsterdam ging het mis. Er waren veel mensen in het park. De politie riep per megafoon om dat er gehandhaafd werd tegen mensen die zich niet aan de coronamaatregelen houden, zoals op bovenstaande beelden te zien is.

"Mensen die zich niet aan de regels houden, lopen het risico op een boete", zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam. Er is een onbekend aantal bekeuringen uitgeschreven.

In het Utrechtse Park Oog in Al moest ook worden ingegrepen: