'Zelfs in zijn kist lag hij met een lach op zijn gezicht'

Zijn vrouw Niermala:

"Kishen was een vrolijke jongen. Ik heb de afgelopen dagen misschien wel duizend foto's van hem bekeken en op elke foto staat hij met een grote lach op zijn gezicht. Hij is ook met een lach op zijn gezicht heengegaan.

Wij hebben elkaar 13 jaar geleden ontmoet tijdens een show in Nederland. Kishen is geboren in Suriname en in oktober 2012 naar Nederland gekomen. Hij komt uit een heel muzikale familie. Zijn vader, wijlen Angad Bholasing, zijn tante Motimala en andere familieleden hebben naam gemaakt in de Surinaamse muziekscene. De familie is daardoor heel bekend in de Hindoestaanse gemeenschap, zelfs tot in India, Amerika en de Caribbean kennen ze hun muziek.

Kishen is op 9-jarige leeftijd begonnen met dholak spelen (een tweevellige trommel) en zingen. In Nederland richtte hij de band Kishen en Friends op. Ik regelde zijn management. De band deed allerlei optredens op bruiloften, verjaardagen en doopfeesten. Overal waar Kishen binnenkwam, zorgde hij ervoor dat iedereen blij was."