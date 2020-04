Mondkapjeswinkel geopend in Amsterdam: 'Er is geen schaarste'

De Jonge: 'We pakken alles beet wat er beet te pakken valt'

In de Tweede Kamer ging het donderdag over het chronisch tekort aan mondkapjes voor zorgpersoneel. Veel zorgverleners klagen al weken over het feit dat er niet voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaf in de Kamer toe dat er nog steeds een tekort is. "Ik weet niet precies wat er is aangeboden, maar nee: we hebben nog niet voldoende. We hebben wel héél erg veel besteld. Maar dat werkt pas op het moment dat het daadwerkelijk binnenkomt. Dus voorlopig hebben we niet voldoende."

De Jonge vertelde dat er sinds een paar weken een landelijk inkoopcentrum is. "Dat hebben we nog nooit gehad. Daar werken meer dan 80 mensen uit verschillende organisaties, inkopers van ziekenhuizen, van leveranciers, met elkaar samen. Die moeten in no time een samenwerkend bedrijf vormen waarin ze alles beetpakken wat er beet te pakken valt."