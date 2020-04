'Ga maar slapen, zei ik, niet wetende dat dat mijn laatste woorden waren'

"Na een week gevochten te hebben op de intensive care, is mijn vader helaas overleden. Zijn lichaam was op, hij kon niet meer. Iedereen was in shock. Ik was zelf niet in staat om fysiek bij zijn overlijden te zijn, omdat het door de afstand van drie uur rijden niet haalbaar was.

Twee van zijn zussen waren er wel, de rest moest afscheid nemen via beeldbellen. Dat was heel dubbel. Aan de ene kant was het heel erg mooi dat dit kon op deze manier, aan de andere kant was het zo verdrietig. Je wil niets liever dan bij hem zijn, hem kussen, knuffelen, zijn hand vasthouden. Het was hartverscheurend voor mijzelf, maar ook voor zijn twee zussen die er wel bij waren.

Mijn vader is in stilte gecremeerd. We zullen op een later moment een herdenking organiseren, om hem alsnog een waardig afscheid te kunnen geven. Hierbij zullen we het leven vieren, want dat was zijn wens.

Pap, ik hou van je, en de hemel is een ster rijker met jou."