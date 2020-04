KLM ziet toch af van bonus topman Elbers

Het was de bedoeling om het salaris van Elbers meer in lijn te brengen met dat van Air France-KLM-topman Ben Smith.

Onrust over het voorstel

Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering stond op de agenda dat deze beloning omhoog zou gaan van 75 procent naar maximaal 100 procent van Elbers' basissalaris van 525.000.

Maar vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel is het punt nu van de agenda geschrapt, meldt KLM. Het plan is ingetrokken op verzoek van Elbers zelf en de raad van commissarissen van KLM.