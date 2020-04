Studentenvereniging Vindicat royeert leden na illegaal feestje

De politie kreeg afgelopen nacht een melding van een mogelijk feestje in het pand van de studentenvereniging. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen dat een groepje van ongeveer 15 leden in de sociëteit waren.

De feestvierders kregen een boete omdat er een samenscholingsverbod van kracht was en ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Verwijderd van de vereniging

"Het was een illegale en bovenal ontzettend onverantwoorde actie, wat volledig in strijd is met het coronabeleid van de overheid en van Vindicat", schrijft Vindicat op de site.

Volgens de studentenvereniging hebben de leden 'daarbij anderen in gevaar gebracht'. "Dat accepteren wij niet van onze leden. We zijn blij dat de politie deze ongepaste samenkomst in ons gebouw heeft gestopt en dat de betreffende individuen zijn beboet. Ook zullen zij verwijderd worden van de vereniging."