Ouderen opgelet: oplichters slaan toe met babbeltrucs en nepmails

Ouderenbond ANBO doet een dringende oproep aan ouderen: wees juist in deze tijd extra alert op criminelen die via slimme trucs geld willen aftroggelen. Oplichters slaan online maar ook via slimme babbeltrucs toe. "Juist ouderen zijn in deze periode extra kwetsbaar, daarom willen we waarschuwen."

Ouderenbond ANBO ziet dat sinds de coronacrisis oplichters en criminelen steeds meer misbruik maken van kwetsbare ouderen. "Vaak durven ouderen geen aangifte te doen van bijvoorbeeld een babbeltruc. Ze schamen zich", zegt Bernadet Naber van de ANBO tegen RTL Nieuws. "Het gebeurt meerdere keren per dag dat ouderen slachtoffer worden." Internetcriminelen Ouderen zijn door de corona-uitbraak kwetsbaarder omdat ze vaak alleen thuis zitten en geen boodschappen durven te doen. "Ze zijn daardoor afhankelijker van anderen geworden. Bovendien zijn ouderen in deze tijd meer online actief, soms voor het eerst in hun leven. Daar maken internetcriminelen misbruik van." Criminelen proberen bijvoorbeeld met phishing toegang te krijgen tot gegevens om vervolgens geld af te troggelen. "Bij phishing sturen criminelen een e-mail of betaalverzoek met een foute link erin. De mails zien er steeds professioneler uit. Er staat dan dat er op de link moet worden geklikt om bijvoorbeeld een nieuwe pinpas aan te vragen. Als er op de link wordt geklikt, kunnen oplichters gegevens achterhalen." Ook slaan criminelen toe via WhatsApp. Naber: "Ze pikken een online foto van een bekende van de oudere en sturen met die foto een appbericht waarin om geld wordt gevraagd." Het advies: eerst checken, dan klikken, schrijft ANBO op de site. Lees ook; Coronababbeltruc: dieven doen zich voor als boodschappenhulp en stelen pinpas Babbeltrucs Ook krijgt de ANBO meldingen binnen van babbeltrucs. "Oplichters gaan langs deuren en bieden ouderen aan om boodschappen te doen. Ze krijgen dan de pinpas mee die ze vervolgens leegtrekken. Het is een vuile truc, die misbruik maakt van de kwetsbaarheid van ouderen", waarschuwden Brabantse sociaal werkers eerder ook. In Dordrecht werd melding gedaan van een babbeltruc waarbij mensen doen alsof ze komen controleren op symptomen van het virus. Met de smoes kwam een oplichter binnen in een woning en nam die vervolgens geld mee. De ANBO adviseert om onbekende mensen niet binnen te laten. Bescherm oma tegen babbeltruc Bekijk deze video op RTL XL Een bejaarde vrouw uit Middelburg trapte gistermiddag in een babbeltruc en is duizenden euro's kwijt.