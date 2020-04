Dodental Wuhan door coronavirus fors naar boven bijgesteld, 1290 extra slachtoffers

Het kabinet gaat uitzoeken of het gebruik van mondkapjes een rol kan spelen bij het versoepelen van de coronamaatregelen. En de Chinese stad Wuhan heeft het aantal mensen dat is gestorven door het longvirus flink naar boven bijgesteld. Er zijn daar 1290 meer doden gevallen dan eerder naar buiten is gebracht. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

De hoofdpunten: Het RIVM meldde gisteren 181 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus, het totaal aantal komt hiermee op 3.315. Ook zijn er 182 nieuwe ziekenhuisopnames. Het aantal bevestigde gevallen ligt inmiddels op 29.214.

Er zijn grote zorgen om de Nederlandse ouderen, die vanwege de coronamaatregelen in eenzaamheid leven.

Bekijk hier de meest actuele cijfers en grafieken voor Nederland. Dagelijks antwoord Hier lees je alle vragen en antwoorden terug van onze dagelijkse corona-update.