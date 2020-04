Waarom wordt Duitsers en Belgen wel geadviseerd een mondkapje te dragen?

Hoe klinkt het nieuwe advies in Duitsland en België nou precies?

Experts in België en in Duitsland raden het dragen van mondmaskers aan, klonk het gisteren. Maar daar bedoelen ze niet de mondkapjes mee die in ziekenhuizen gebruikt worden. Want ook bij onze buurlanden is er een groot tekort aan de gecertificeerde FFP2-maskers en chirurgische maskers.

Die blijven dan ook voorbehouden voor het medisch personeel. En áls de voorraad groter wordt, zijn de maskers eerst nog nodig voor het andere zorgpersoneel en bewoners van zorginstellingen.

Experts hebben het in hun advies dan ook over stoffen mondmaskers, zegt correspondent in Duitsland Jeroen Akkermans. "Het gaat om doekjes die je voor je mond en neus kunt binden. Een sjaal mag bijvoorbeeld ook."