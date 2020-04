'We hebben maar één keer gevochten, toen ik negen was'

"Schaatsen werd zijn lust en zijn leven. Aris is jarenlang voorzitter geweest van de IJsclub Haarlem en is 40 jaar actief geweest in de schaatswereld. Mede dankzij hem is er een kunstijsbaan in Haarlem gekomen. Hij kende oud-schaatsster Yvonne van Gennip ook heel goed. Hij zat nog eens als panellid in het tv-programma waarbij mensen moesten raden wie haar vader was. Tot de laatste dagen van zijn leven was hij bij de ijsclub te vinden."