In Saskia's tuin kunnen kinderen even uitrazen: 'Hartverwarmend'

Saskia komt niet in contact met de gezinnen. "Ik zwaai even vanachter het raam, en that's it. Alle gezinnen nemen ook hun eigen afval mee, dus ik kom echt met niets in aanraking. Zo kunnen we het veilig doen."

Op Eerste Paasdag kwam het eerste gezin bij Saskia op bezoek. "Het was heel mooi om te zien hoe zij ervan genoten." En inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. "Deze week komen er in totaal zeven gezinnen en ook voor volgende week heb ik al wat mailtjes ontvangen. Ik ben heel blij dat ik anderen hiermee een plezier kan doen."

'Meteen naar de trampoline'

Ramika (30) uit Deventer was op paaszondag de eerste die samen met haar man en twee dochters, Dana (4) en Dian (2), in Saskia's tuin kwam uitrazen. "Ik zag het voorbijkomen op Facebook en dacht meteen: dit is iets voor ons. We wonen in het centrum van Deventer, boven onze winkel, en hebben geen balkon of tuin. Het gemeentelijke speeltuintje in de buurt is gesloten vanwege de hangjongeren, en dus kunnen we eigenlijk al drie weken geen kant op."