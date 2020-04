Zij stierven door corona: de gezichten achter de kille cijfers

Chris, Eli, Jettie, Hennie, Koosje en Hugo. Zij zijn, samen met duizenden anderen, in de afgelopen weken overleden door het coronavirus. Iedereen heeft zijn eigen verhaal: waar de één topfit was voordat het virus aan kwam waaien, had de ander al heel wat onder de leden. Maar de nabestaanden hebben nu één ding gemeen: ze missen hun geliefden enorm.

En dat willen ze delen. Want Koosje is geen getal, geen nummer van het RIVM. Koosje uit het Brabantse Wouw was een lieve oma, een levensgenieter en in een halve dag plotseling overleden. "Nu is haar stoel leeg, haar stem stil. Wie haar gekend heeft, weet wat dat zeggen wil...", vertelt kleindochter Martine in haar eerbetoon aan haar oma.