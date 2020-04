'Henk zorgde voor mensen, maakte niet uit voor wie'

In deze serie laten we nabestaanden aan het woord over hun geliefden die zijn overleden door corona. Deze keer een eerbetoon aan de bekende Berghemnaar Henk Boeijen (82).

Vriendin Ans: "Henk zorgde voor mensen. Wat deed Henk niet? Kun je beter vragen. Hij was altijd bezig, vaak achter de schermen. Als vrijwilliger bij De Zonnebloem, hij hielp achter de schermen bij het Berghemse Kindervakantiewerk, was actief voor TV Berghem, was jarenlang trouwambtenaar en hielp ook oudere mensen met het invullen van belastingformulieren. Niet om zelf in de aandacht te staan, maar echt omdat hij mensen wilde helpen." 'Normaal zou de kerk veel te klein zijn voor zijn afscheidsdienst' "Ik ken hem al mijn hele leven. Als iedereen zoals Henk zou zijn, wat zou de wereld dan mooi zijn. De gemeenschap gaat hem missen. Als zijn afscheidsdienst in normale tijden zou hebben plaatsgevonden, dan was de kerk veel te klein geweest. Dan was het hele dorp uitgelopen. Ook voor de parochie heeft hij zoveel gedaan." 'Hij was altijd bezig voor de ander' "Henk kon je altijd bellen. Je kon hem altijd om hulp vragen en je kon met hem lachen. Hij was altijd heel gezond en fit, de laatste tijd ging zijn gezondheid achteruit. De hoop op herstel vervloog, nadat hij corona kreeg. Ontzettend verdrietig voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. We gaan hem allemaal erg missen." In memoriam Elke dag horen we hoeveel mensen er zijn overleden aan het coronavirus. In deze serie portretteert RTL Nieuws mensen achter de cijfers. Nabestaanden kunnen zelf hun geliefde aandragen door een mail te sturen naar eerbetoon@rtl.nl. Het eerbetoon verschijnt vervolgens op deze pagina.