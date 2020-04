Daling ic-patiënten zet door, reguliere zorg langzaam weer opgestart

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, spreekt van een 'vrij stabiele daling' op de intensive cares. Als de daling doorzet, komt Nederland over zes tot acht weken uit op een 'normale' ic-bezetting.

'Te vroeg voor versoepelen'

Het is volgens Kuipers nog te vroeg om de coronamaatregelen nu ineens te versoepelen. "Nu is de bezetting nog altijd 200 procent vergeleken met normaal. Het aantal coronapatiënten moet dus verder naar beneden", zei Kuipers. Van de 1279 patiënten liggen er 55 in Duitsland.