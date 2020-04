Raambezoek verboden in Drents verpleeghuis: 'Mijn moeder is zo verdrietig'

In het verzorgingshuis is nog geen coronabesmetting vastgesteld. "En dat willen we graag zo houden. We doen dit echt om de bewoners te beschermen. Het is bijzonder verdrietig dat bewoners en familie elkaar nu even niet 'in het echt' kunnen ontmoeten."

Dubbel gevoel

Maaike heeft er een dubbel gevoel over. Ze vindt het goed dat er alles aan gedaan wordt om de bewoners te beschermen. "Maar ik vind deze maatregel wel heel drastisch. Zonder over alternatieven na te denken, wordt dit laatste beetje contact mensen ontnomen."

Icare benadrukt steeds te kijken naar nieuwe mogelijkheden, zodat mensen contact met elkaar kunnen houden. "We hebben nu iPads zodat mensen met elkaar kunnen videobellen. We blijven zoeken naar alternatieven."