'Samen hebben we nog stukken uit de Berlijnse muur gehakt'

Zijn zoon Marco:

"Wat was mijn vader een goede vader. Ik ben in mijn jeugd echt niets tekort gekomen, ook al hadden we het samen niet heel breed. Hij was er altijd voor me en reisde met mij heel Europa door in de tijd dat ik aan worstelen deed.

We waren daarom ook in november 1989 in Berlijn, een week nadat de muur was gevallen. We mochten toen zelfs stukken uit de muur hakken, dat was echt bijzonder."