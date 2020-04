Personeel verpleeghuizen psychisch in de knel door coronadoden

Ontslag genomen

Voor Petra was het zelfs zo zwaar dat ze ontslag nam. Zij werkte tot 1 maart als verzorgende in een verpleeghuis. Twee keer overleden er mensen met wie ze een band had, maar voor wie ze voor haar gevoel niet genoeg kon betekenen.

"We mochten ze niet afleggen, niet meer de kamer in om afscheid te nemen, we konden niet naar de uitvaart. Het voelde zo onmenselijk. En daarna was er niemand die vroeg hoe het voor ons was, of wij het een beetje trokken. Ik sliep er niet meer van, letterlijk."