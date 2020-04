'Zo trots op hoe hij heeft geknokt tegen deze rotziekte'

Zijn dochter Marleen:

"Als ik nog iets tegen mijn vader zou kunnen zeggen, zou ik willen zeggen dat ik supertrots op hem ben. Omdat hij zo hard geknokt heeft tegen deze rotziekte, maar ook omdat hij de beste man van de wereld is en ik hem super erg mis.

Mijn vader was zo speciaal voor me, omdat hij zo goed voor mij en voor zijn kleinkinderen zorgde. Hij stond echt dag en nacht voor ons klaar. Ik hoefde maar te bellen om bijvoorbeeld te zeggen dat de kinderen naar een speeltuin wilden of naar Disneyland Parijs, en dan zei hij: pak jullie spullen, ik kom er nu aan en we gaan."