Verschillende lezers, onder wie Jelle en Sjukke, hebben vragen over de coronatests. Die beantwoorden we in de 47ste editie van de corona-update.

Het aantal tests is wereldwijd beperkt en daardoor kan lang niet iedereen zich laten testen. De Nederlandse testlaboratoria draaien grotendeels op machines van één fabrikant: Roche. Naast die afhankelijkheid is er krapte omdat er te weinig spullen zijn, zoals chemicaliën en andere materialen die nodig zijn voor de tests.

Flinke uitbreiding

Sinds de uitbraak is het aantal coronatests in ons land wel flink uitgebreid: van ongeveer 4000 testen per dag naar 17.500 testen (per half april).

Aanvankelijk werd alleen ziekenhuispersoneel getest met klachten die aan het virus doen denken. Sinds deze maand wordt ook ander zorgpersoneel getest, zoals personeel in verpleeghuizen of de thuiszorg. De GGD kijkt op basis van het testbeleid van het RIVM welke zorgverlener getest kan worden.