'Leraren zijn bezorgd over heropenen van scholen'

Scholen zijn al sinds 16 maart gesloten. Over twee weken neemt het kabinet een besluit of de scholen weer open mogen.

Opgedeeld in 3 klassen

Om de anderhalve meter afstand te kunnen realiseren op een school, zal één klas soms moeten worden opgedeeld in wel drie of vier klassen. Maar dat is fysiek bijna niet haalbaar, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk.