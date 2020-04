Ex-judoka Edith Bosch vertelt over haar corona-ervaring: 'Verwerking heeft tijd nodig'

Ze kreeg geen test, maar op een longscan was wel een infectie te zien. Ze moest voor de zekerheid thuis in quarantaine, waarna een week vol koorts, hoesten, verkoudheid en rillingen volgde. Maar het ging niet beter met Bosch, waardoor ze twee weken later weer een scan kreeg, waarop duidelijk te zien was dat ze het coronavirus te pakken had.

'Zelfs ik kan het krijgen'

"Wat ik vervolgens in het ziekenhuis gezien, gevoeld, gehoord en ervaren heb, is heftig. Het meest confronterende was het moment waarop ik erachter kwam dat zelfs zo’n vitaal mens als ik een virus kan krijgen. Een virus dat dodelijk kan zijn."